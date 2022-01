Covid oggi Italia, Pregliasco: “Presto per allentare regole”

Dopo l’ondata di contagi covid in Italia, “c’è l’esigenza di una transizione verso una nuova normalità, mi pare una cosa da pianificare, da valutare in una fase di riduzione della curva di contagio. Aspettiamo il picco o il plateau che sia e poi procediamo in questo senso”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente delle Statale di Milano, commentando alcune ipotesi avanzate dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa per semplificare le regole e rimuovere molti vincoli nella gestione del Covid dallo stop a tamponi per gli asintomatici e alla dad per i vaccinati fino alla riduzione della quarantena.

“E’ ancora un pochino presto – frena il virologo – ma pianifichiamolo e valutiamo questo aspetto. Attrezziamoci anche per dare una prospettiva a quella che sarà un’esigenza di nuova normalità”.