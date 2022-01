Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 19 gennaio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, mentre è partito un confronto tra ministero della Salute e Regioni per rivedere alcuni temi come la quarantena e e il conteggio dei casi.

Sono 21.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 33 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei contagiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203.

Sono 12.564 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.564 su 73.504 test di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.796.838.