Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 gennaio

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 11 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre il virus continua a correre. Con l’Oms stima “che oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova variante “nelle prossime 6-8 settimane”, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

Sono 21.504 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 gennaio 2022, secondo i numeri record del bollettino della regione. Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza arriva a 12.612. In base al confronto con i dati diffusi ieri da Protezione Civile e ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 29 morti. Nella regione, attualmente i positivi sono 205.699. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.680. In terapia intensiva, invece, 215 persone.

Sono 16.290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.290 su 87.520 test di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.473.865.

Sono 7.287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 87.269 tamponi, sono cosi suddivisi per provincia: Bari: 2.288; Bat: 708; Brindisi: 846; Foggia: 1.059; Lecce: 1.451; Taranto: 835; Residenti fuori regione: 78; Provincia in definizione: 22. Sono 69.410 le persone attualmente positive, 475 ricoverate in area non critica e 49 in terapia intensiva. Dati complessivi: 363.483 casi totali; 6.429.204 tamponi eseguiti; 287.045 persone guarite e 7.028 decessi.

Sono 868 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.781 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 246. I ricoverati per Covid-19 sono 78 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 41 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 11.085. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.678 somministrazioni.