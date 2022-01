Sono 19.811 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti, che portano il totale dei decessi a 12.621. Diminuiscono i pazienti covid ricoverati in ospedale: sono 1.387 i malati in area medica (-117) e 197 in terapia intensiva (-5).