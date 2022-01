Covid oggi Germania, 30.561 contagi incidenza sale

Continuano a salire i contagi di covid in Germania. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi 4 gennaio, si sono registrati 30.561 nuovi casi e 356 morti contro i 21.080 casi e 372 decessi di una settimana fa. I dati dell’Istituto Robert Koch (Rki) riportano un’incidenza nell’arco di sette giorni in crescita per il sesto bollettino giornaliero consecutivo, che oggi si attesta a 239,9 casi ogni 100mila abitanti.

Ieri era arrivata a 232,4 casi e una settimana fa a 215,6. Numeri comunque ben più bassi dell’incidenza di 432,2 di un mese fa. L’incidenza dei ricoveri è di 3,07 ogni 100mila abitanti (ieri era 3,12). Dall’inizio della pandemia, in Germania sono stati registrati 7.238.408 contagi e 112.579 decessi.