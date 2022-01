Covid oggi Emilia Romagna, 14mila contagi e 35 morti: bollettino 11 gennaio

Sono 14mila i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 35 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 78.623 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17,8%. Da ieri sono guarite 3.524 persone. In 226.810 in isolamento a casa.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152, uno in più rispetto a ieri, con un’età media di 61,9 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati pari al 73,7%, mentre 40 sono vaccinati con ciclo completo. Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.166, 123 in più rispetto a ieri, con un’età media 68,4 anni.