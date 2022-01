(Adnkronos) – Sono 12.135 i nuovi contagi da coronavirus in Campania oggi, 27 gennaio, secondo i numeri del bollettino Covid della Regione. Analizzati 83.290 test. Si segnalano 17 nuovi decessi, 15 avvenuti nelle ultime 48 ore, 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 100 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.387 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.