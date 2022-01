Covid oggi Campania, 12.058 contagi: bollettino 4 gennaio

Sono 12.058 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 15 morti: 12 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma sono stati segnalati ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 118.047 test.

Con questi 15 nuovi decessi, il computo totale dei decessi legati al Covid-19 in Campania dall’inizio della pandemia supera le 8.500 unità (sono complessivamente 8.510). In Campania sono 57 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri) e 781 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (31 in più rispetto al dato diffuso ieri).