Diventano sempre più severi in alcuni paesi i provvedimenti contro chi non usa i dispositivi di protezione individuale o non sono inclini a vaccinarsi. In Cina per il contagio di 83 dipendenti tre responsabili sono stati condannati a pene tra i 39 e 57 mesi di reclusione per mancata applicazione delle norme sulla prevenzione al Covid. In Canada si pensa addirittura di tassare i no vax.