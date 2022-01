Covid Milano, riapre ospedale in Fiera: arriva primo paziente – Video

Riapre l’ospedale in Fiera a Milano, che accoglie il primo paziente covid. Oggi “sono stati riattivati i primi due moduli di terapia intensiva nella struttura temporanea allestita in Fieramilanocity”, per un totale di 30 posti letto. L’ospedale in Fiera, coordinato dal Policlinico di Milano, “torna quindi ad accogliere pazienti con Covid-19 che hanno bisogno di cure intensive da tutto il territorio lombardo, in stretta collaborazione con la direzione generale Welfare di Regione Lombardia”, conferma l’Irccs di via Sforza.