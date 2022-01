Covid Italia, Conte: “Smart working massiccio ed evitare Dad”

“Ci siamo resi disponibili a valutare le proposte di nuove misure restrittive ma a condizione che si ricorra massicciamente allo smart working, la Dad sia evitata il più possibile, siano assicurati tempi rapidi per le vaccinazioni”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte intercettato dall’Adnkronos.

“Detto questo – aggiunge – condividiamo la proposta che Draghi ha portato che prevede Green pass rafforzato per lavoratori over 50 e un più generale obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50”.

Dunque il M5S è disponibile a una nuova stretta sulle misure anti Covid, ma è importante “che ci siano ristori sul piatto, come sempre fatto col precedente governo” sottolinea ancora Conte.

Inoltre, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbero stati contatti tra il leader del M5S e il premier Mario Draghi prima del Cdm di oggi.