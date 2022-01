Covid Israele oggi, rallenta contagio ma aumentano casi gravi

(Adnkronos) – Rallenta il contagio in Israele, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 76.017 nuovi casi di coronavirus contro gli 83.613 del giorno precedente. Lo riferisce il ministero della Sanità, sottolineando però che sono in aumento i casi gravi di Covid-19. Negli ospedali israeliani sono infatti 888 i pazienti Covid ricoverati, tra cui 187 intubati. La percentuale dei positivi sul totale dei test effettuati è del 21,83 per cento, quasi la stessa del giorno precedente.

Nel Paese ieri, l’organismo che coordina la gestione della pandemia e dalla commissione per i vaccini ha raccomandato la quarta dose di vaccino covid per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 60 anni. L’indicazione relativa al nuovo booster riguarda le persone guarite, come si legge sul Jerusalem Post, o che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 5 mesi.