Covid Israele oggi, nuovo record di contagi: quasi 44.000 in un giorno

Israele registra quasi 44.000 nuovi casi di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Salute riportati da Ynet, che scrive di “un altro triste record” e della “variante Omicron che continua a imperversare in tutto il Paese”, ieri sono state accertate 43.815 infezioni su 362.336 test effettuati. L’indice R è a 2.02 e i casi attivi sono 223.000.

Sono 781 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 254 con sintomi gravi. Ieri, riporta ancora Ynet, sono state ricoverate 72 persone in condizioni “serie”, il dato più alto da fine settembre. Israele segnala un totale di 8.274 decessi per complicanze legate al coronavirus, tre in più rispetto al precedente bollettino.

Nel Paese, stando ai dati riportati dal Jerusalem Post, circa 425.000 over 60 hanno ricevuto anche la quarta dose di un vaccino anti-Covid.