Covid Germania oggi, oltre 18mila contagi e 68 morti in 24 ore

Sono 18.518 i contagi covid registrati nelle ultime 24 ore in Germania, dove si contano anche altri 68 morti. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese. I nuovi casi, in calo rispetto ai giorni scorsi probabilmente per il minor numero di tamponi eseguiti, portano a oltre 7,2 milioni i contagi diagnosticati dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono ufficialmente 112.223. Il tasso di incidenza settimanale del Covid è a 232,4 casi ogni 100mila abitanti, mentre nell’ultima settimana si sono registrati 193.262 positivi.