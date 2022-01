Covid Gb oggi, 194.747 contagi e 334 morti in un giorno

Covid in Gran Bretagna, 194.747 contagi e 334 morti nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, riferiscono le autorità sanitarie britanniche, è inferiore al record di ieri quando sono stati registrati 218.724 nuovi casi. In questa settimana i contagi sono cresciuti di oltre il 40% rispetto alla precedente.

Nella settimana compresa tra Natale e Capodanno 3,7 milioni di persone in Gran Bretagna sono risultate positive ai test per il Covid. Si tratta del numero di positivi più alto registrato in una settimana da quando l’ufficio per le statistiche nazionali ha iniziato a tenerne il conto nel 2020.

Secondo l’ultimo rilevamento si stima che una persona su 15 in Inghilterra abbia avuto il Covid nella settimana fino al 31 dicembre. Un numero pari a 3.270.800 persone.