Sono quasi 300mila i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Oliver Véran, parlando all’Assemblea Nazionale. “Oggi, la Sanità pubblica rischia di annunciare quasi 300mila infezioni in 24 ore” , ha detto Veran senza fornire un dato preciso. Se confermato, si tratterebbe di un dato record in Francia e in Europa.