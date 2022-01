Covid Francia, Igor Bogdanoff morto 6 giorni dopo gemello Grichka: non erano vaccinati

A 6 giorni dal gemello Grichka, è morto per covid anche Igor Bogdanoff. I due, 72 anni, formarono una celebre coppia della tv francese conducendo il popolare programma di fantascienza ‘Temps X’ (1979-1987). Entrambi erano stati ricoverati il 15 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Georges-Pompidou, dopo aver contratto il Covid. Secondo la stampa francese i gemelli non erano vaccinati.

“Nella pace e l’amore, circondato dai figli e la famiglia, Igor Bogdanoff è partito verso la luce il 3 gennaio 2020”, ha reso noto la famiglia tramite il suo agente, senza citare la causa della morte.

Nati in Francia, discendenti dell’aristocrazia austriaca, gli eccentrici gemelli Bogdanov erano entrambi laureati in materie scientifiche. Talentuosi e istrionici, i fratelli apparivano vestiti in tute argentate da astronauti nella popolare trasmissione tv spesso criticata dai ricercatori scientifici.

Dopo il successo di ‘Temps X’ Grichka e Igor erano diventati celebrità della divulgazione scientifica e anche volti popolari a causa dei loro interventi di chirurgia estetica pur da loro sempre negati.

Laureati in fisica e matematica, negli anni Duemila alcuni loro articoli scientifici sono stati contestati dalla comunità accademica, tanto che in Francia si è parlato di ‘Bogdanov affair’. In anni recenti i fratelli avevano contribuito a divulgare su internet una serie di teorie complottiste.