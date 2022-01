Costumi da bagno da uomo: le tendenze per il 2022

La moda deriva dal termine latino modus, che significa maniera, regola, guisa e che, non a caso, è detta storicamente anche costume. La stessa nasce dalla necessità di coprirsi con tessuti e materiali lavorati per essere indossati. Tuttavia, ad oggi l’abito o costume assume precise funzioni sociali atte a distinguere varie classi, funzioni ed ambienti specifici di riferimento.

La moda mare costituisce uno dei settori maggiormente apprezzati dai consumatori. Cambiano i tempi, la storia subisce mutamenti scrivendo pagine di umanità e la fashion industry, inevitabilmente, si evolve. Il terzo millennio, infatti, insieme alle nuove tendenze porta con sé il desiderio di poter personalizzare sempre più la scelta del proprio costume da bagno.

ESTATE 2022: UN’IMMINENTE STAGIONE DI COLORATE NOVITÀ

Ogni anno, sulle passerelle delle principali case di moda di tutto il mondo, sfilano modelle e modelli con costumi coloratissimi e sempre innovativi o in cambiamento. Se da un lato sappiamo che l’estate busserà presto alle nostre porte, dall’altro vi è la consapevolezza che in autunno e in pieno inverno si tende a sognare la stagione estiva che verrà.

È sempre tempo di andare alla ricerca dei migliori capi in vista della bella stagione e l’occhio dei customers ricade sui variopinti costumi da bagno per uomini. Si va dai Sundek ai modelli classici, dagli slip attillati ai comodissimi bermuda, dai boxer perfetti per la piscina agli altri molto più idonei alla spiaggia passando per i migliori trend della moda mare uomo 2022.

TENDENZE ONLINE STORE PER MEN’S SWIMWEAR INNOVATIVI

La sezione men’s swimswear 2022 dell’e-commere Tendenzestore.com permette di osare o di attenersi al tradizionale. Colori accesi, tinte unite, fantasie animalier, trame geometriche. Boxer, slip e parigamba da nuoto. Forme comode per fantasie colorate di cui fare sfoggio al mare o in piscina.

Costumi fantasiosi, ma anche sobri ed eleganti per grandi marchi garantiti e di un certo stile: da Guess ad Emporio Armani, da Alviero Martini a Moschino passando per Ralph Lauren e Roberto Cavalli. Short swimswear a vita elastica con coulisse. Tessuti a rapida asciugatura lavabili a 30°. Taglie dalla S alla doppia XL. Tasche laterali e/o posteriori. Lacci portachiavi interni. Stampe all over. Tinte unite. Chiusure in velcro. Tessuti nylon-taffetà. Cuciture a tre aghi per alte resistenze. Toppe con patta. Full comfort slip invisibili di contenimento in rete. Loghi firmati.

Si presentano così i costumi mare uomo più belli per la stagione calda 2022. I migliori brand non rinunciano alle tinte unite, ai modelli sportivi, alla sobrietà ed all’eccentricità né ai motivi a righe o alle finiture tradizionali.

Il fornitissimo catalogo variegato presenta boxer mare taglio medio dalle decorazioni raffinate. Girovita regolabili e colori tendenti al blu ed alle sue molteplici gradazioni. Vi è anche l’azzurro stile navy ed il verde acqua. Fantasie hawaiane e floreali costruite su tessuti eticamente riciclati.

PISCINA E MODA BAGNO UOMO MARE

Le tendenze per il 2022 evidenziano modelli a tinta unita con dettagli color block, stampe classiche per uomini dall’animo sobrio e raffinato, tonalità evergreen vivacizzate, elementi decorativi d’impatto, proposte con logo all-over o maxi firma ed elementi a logo small, pattern eccentrici e rifiniture invisibili, modelli sostenibili. L’elemento centrale assoluto è, dunque, la poliedricità.

La scelta d’acquisto dipenderà, naturalmente, dall’esigenze soggettive. Se si cerca un costume da bagno per la piscina, potrebbe essere interessante puntare ad uno slip pratico: predisposto per il comfort in modo da evitare attriti, nel caso di un nuotatore occasionale o di un agonista. Se, invece, si punta alla piscina per mero relax, allora potrebbe essere utile anche un bermuda. In entrambi i casi, la fornitura men’s swimwear ampiamente presente sui migliori store online potrebbe essere la soluzione giusta.

Se il consumatore sta cercando un costume da bagno perfetto per andare in spiaggia, potrà tenere in considerazione qualsiasi possibilità: dai famosi Sundek, ai bermuda, allo stile boxer ed agli slip. Via libera, quest’anno, anche alle fantasie asimmetriche ed ai disegni in diagonale. Come accaduto per i costumi da bagno da donna, la moda uomo mare 2022 sembra che punti a stampe fluo ed a design variegati delineandoli indirettamente come un vero e proprio trend di bellezza, non ignorabile.

Lo beachwear fashion market della prossima estate costituisce per gli uomini l’occasione ideale per osare: optare per la novità di un multicolore simpatico o rafforzare il proprio stile attraverso un monocromatico acceso. I design minimal e geometrici, imperdibili per chi insegue gli ultimissimi trend, tornano di moda.

La stagione calda, così, sembra essere già all’orizzonte. Per farsi notare o per tutelare il proprio flair (come direbbero gli inglesi), per lo scatto in barca, in costiera, con gli amici, con la famiglia o per la foto sexy sul bagnasciuga da postare su Instagram o Facebook, non resta altro che tirare fuori gli occhiali da sole ed attendere l’estate che verrà.