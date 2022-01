Corso sicurezza sul lavoro, chi deve farlo e perché?

I corsi della sicurezza sul lavoro sono uno strumento messo a disposizione delle aziende e dei collaboratori. Ognuno di loro è chiamato a svolgere diverse mansioni, tra cui la responsabilità per la categoria primo soccorso – antincendio e altre di notevole importanza.

Scopriamo insieme chi deve fare il corso, come si fa e quali sono le tipologie.

Chi deve fare il corso sicurezza sul lavoro?

Le aziende italiane sono obbligate, come da normative vigenti, a far eseguire i corsi sulla sicurezza ai propri dipendenti e collaboratori (qualsiasi sia il tipo di contratto in essere, stagionali compresi), escludendo solo i collaboratori familiari.

L’obbligatorietà si estende ai soci dell’azienda se non ci sono dipendenti e comunque a uno dei titolari, che dovrà essere in grado di sostituire o supportare in caso di necessità. Oltre ad essere, un corso sulla sicurezza, obbligatorio per legge consente al personale di prepararsi e acquisire competenze diverse da inserire nel proprio curriculum.

Altresì importanti e obbligatori sono gli aggiornamenti, che si svolgono cinque anni dal primo corso con minimo sei ore di lezione.

La formazione sulla sicurezza del lavoro è sempre stata in presenza, ma oggi in considerazione del contesto storico in cui si vive le regole sono cambiate. Entrano in scena i corsi online e su https://www.fenio.it/formazione-online-sulla-sicurezza/ si potrà non solo approfondire il discorso, ma anche avere una visione completa del loro svolgimento.

Tipologie di corsi sicurezza sul lavoro

La formazione sulla sicurezza è divisa in più moduli, ognuno dei quali differente a seconda del tipo di corso che si deve svolgere. Ricordando che questi sono obbligatori per legge, il primo modulo è uguale per tutte le aziende mentre il secondo è specifico in base alla categoria di lavoratore a cui si rivolge.

Non solo, cambiano anche i fattori di rischio:

Basso per il personale impiegato nel settore turismo, ristorazione e vendita al dettaglio;

per il personale impiegato nel settore turismo, ristorazione e vendita al dettaglio; Medio per il personale della pubblica amministrazione e settore agricolo;

per il personale della pubblica amministrazione e settore agricolo; Alto per tutti i lavoratori che sono impiegati a contatto di sostanze pericolose, agenti chimici e settore edile.

I certificati che vengono rilasciati a termine del corso sono nominativi e restano a disposizione del dipendente, anche in caso di cambio azienda e/o attività.

Corso antincendio

Questo è uno dei corsi obbligatori in azienda, che varia a seconda del rischio presente all’interno di una attività. Il titolare dell’azienda è chiamato a nominare un responsabile come addetto antincendio.

Corso primo soccorso

Un altro corso obbligatorio per legge, con il datore di lavoro che sceglie un collaboratore che diventerà addetto al primo soccorso. Sarà responsabile di apprendere ogni tipo di misura per il primo intervento in caso di necessità e in attesa dei medici competenti.

Corso RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una delle figure obbligatorie in azienda, ricoperta dal dipendente scelto dal titolare. Anche in questo caso ci si basa sul livello di rischio dell’attività, con il compito di segnalare tutti i rischi che ci sono all’interno dell’azienda creando un piano per la sicurezza adeguato.

Corso RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura obbligatoria come da D.Lgs. 81/08. In una azienda con meno di 200 dipendenti il responsabile è solo uno, aumentando di numero man mano che crescono i collaboratori interni.