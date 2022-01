Computer portatile pieghevole Samsung Galaxy Book

Samsung starebbe sviluppando un laptop con uno schermo flessibile che puoi chiudere e poi piegare, rendendo il dispositivo estremamente portatile

Samsung è il leader del mercato dei pieghevoli. Gli ultimi modelli hanno venduto non meno di 5,6 volte rispetto ai loro predecessori, ha annunciato la società tramite un comunicato stampa la scorsa settimana. In background, l’azienda continua a lavorare costantemente allo sviluppo di nuovi prodotti elettronici con schermo flessibile.

Pensa, ad esempio, a un tablet pieghevole Galaxy Tab , ma le ambizioni vanno oltre. Questa volta Samsung Electronics ha brevettato un laptop davvero unico, pieghevole e pieghevole. È una specie di futuro Galaxy Book.

Laptop multipieghevole Samsung

Il 2 luglio 2021, Samsung Electronics ha depositato un brevetto presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per un “dispositivo elettronico pieghevole”. La documentazione di 47 pagine è stata approvata e rilasciata il 13 gennaio 2022.

La documentazione descrive un laptop Samsung con un display flessibile e una tastiera fisica. Lo schermo flessibile non si piega longitudinalmente, come nel caso del Lenovo Thinkpad X1 Fold. Invece, Samsung ha optato per uno schermo che si piega in larghezza, come un libro.

Ci sono due cerniere integrate, simili a un laptop moderno. In questo modo puoi chiudere il laptop normalmente. Quindi puoi anche piegare il dispositivo. La parte sinistra (1 parte del display e 1 parte della tastiera) può essere ripiegata sulla parte destra. Il dispositivo offre anche il supporto per la S Pen.

Samsung fornisce questo computer portatile con due batterie, una è integrata nella parte sinistra e una nella parte destra, come l’azienda utilizza anche con gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 .

Samsung ha anche aggiunto una pratica clip con un gancio per garantire che il dispositivo non possa aprirsi involontariamente. Per questo sono integrati anche vari magneti. Anche speciale, quando ripiegato, gli utenti hanno accesso alle funzioni del lettore audio: ci sono tre pulsanti sui lati per riavvolgere, avanzare velocemente e mettere in pausa.

È un’invenzione molto ingegnosa, che è chiaramente diversa da tutto ciò che abbiamo visto nel campo dei laptop pieghevoli fino ad oggi. Fino ad ora, abbiamo visto principalmente laptop con uno schermo flessibile in cui la seconda parte del display serve per il funzionamento: visualizzazione di una tastiera virtuale, ecc.

Questa volta, però, lo schermo flessibile ha una funzione completamente diversa, ovvero quella di rendere il dispositivo extra compatto quando lo porti con te. Inoltre, in questo modo è possibile utilizzare un display extra large/wide, in modo che l’utente possa lavorare in modo ancora più produttivo.

Se Samsung intenda effettivamente rilasciare un laptop multi-pieghevole a lungo termine rimane sconosciuto per il momento. Il dispositivo si adatterebbe bene alla gamma Galaxy Book , che ospita i laptop 2 in 1 dell’azienda. Sfortunatamente, i dispositivi Samsung Galaxy Book non sono disponibili nei Paesi Bassi, questo potrebbe cambiare in futuro.

Lo scorso novembre, Samsung Display ha mostrato anche tutta una serie di nuovi display Flex OLED per futuri smartphone, tablet e TV pieghevoli. A questo proposito, ci sono ancora molte novità in cantiere.

