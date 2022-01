Computer e notebook: i dati di mercato del 2021

Il mercato dei PC ha chiuso il 2021 con il botto, poiché le spedizioni del quarto trimestre hanno superato i 90 milioni per il secondo anno consecutivo.

Gli ultimi dati Canalys mostrano come le spedizioni mondiali di desktop, notebook e workstation sono cresciute dell’1% su base annua, arrivando a 92 milioni di unità rispetto ai 91 milioni di un anno fa.

Ciò ha portato le spedizioni totali per l’intero anno 2021 a 341 milioni di unità, il 15% in più rispetto all’anno scorso, il 27% in più rispetto al 2019 e il totale di spedizioni più grande dal 2012.

Inoltre, il settore ha registrato forti guadagni di fatturato, con il valore totale del quarto trimestre spedizioni stimate in 70 miliardi di dollari, un aumento annuo dell’11% rispetto al quarto trimestre del 2020. Per l’intero anno, le entrate hanno superato i 250 miliardi di dollari nel 2021 contro i 220 miliardi di dollari nel 2020, con un aumento del 15%, evidenziando la trasformazione sismica nel settore.

Il tasso di crescita annuale composto di due anni del 13% dal 2019 sottolinea quanto sia cresciuta drammaticamente l’importanza dei PC dall’inizio della pandemia di COVID-19.

Notebook e workstation mobili hanno continuato a guidare la carica, con le spedizioni di questi dispositivi in ​​crescita del 16% nel 2021 per raggiungere 275 milioni di unità. Le spedizioni di desktop e workstation desktop sono aumentate del 7% nel 2021 per raggiungere 66 milioni di unità.

La classifica dei brand di computer

Lenovo ha conquistato il primo posto nel mercato dei PC nel quarto trimestre con consegne totali di 21,7 milioni di unità, con un calo annuo del 6,5%.

È stato anche il più grande fornitore di spedizioni per l’intero anno 2021, raggiungendo un record di 82,1 milioni di unità, con un aumento del 13,1% rispetto al 2020.

HP si è classificata seconda, con spedizioni nel quarto trimestre di 18,7 milioni di unità che l’hanno aiutata a raggiungere 74,1 milioni di unità nel 2021, con una crescita di 9,5% rispetto al 2020.

Dell al terzo posto ha registrato una crescita stellare dell’8,9% nel quarto trimestre per raggiungere 17,2 milioni di unità e aumentare la propria quota di mercato di oltre l’1%. Dell ha chiuso il 2021 con spedizioni totali di 59,3 milioni di unità per l’anno.

Apple è arrivata quarta con una crescita nel quarto trimestre del 9,0% e una crescita per l’intero anno del 28,3%, rendendola il fornitore con le migliori prestazioni tra i primi cinque. Ha spedito 7,8 milioni di unità nel quarto trimestre e 29,0 milioni di unità nell’intero anno 2021.

Acer ha completato i primi cinque sia per il quarto trimestre che per l’intero anno, registrando 6 spedizioni.

Spedizioni in tutto il mondo di desktop, notebook e workstation (quota di mercato e

crescita annuale ) Impulso del mercato dei PC

Canalys : 4° trimestre 2021

Venditore (azienda)

Spedizioni del quarto trimestre 2021

Quota di mercato del quarto trimestre 2021

Spedizioni del quarto trimestre 2020

Quota di mercato del quarto trimestre 2020

Crescita annuale Lenovo 21.701 23,7% 23.220 25,5% -6,5% HP 18.645 20,3% 19.225 21,1% -3,0% Dell 17.195 18,7% 15.794 17,4% 8,9% Apple 7.810 8,5% 7.163 7,9% 9,0% Acer 6.582 7,2% 6.166 6,8% 6,7% Altri 19.802 21,6% 19.431 20,7% 1,9% Totale 91.736 100,0% 90.999 100,0% 0,8% Nota: spedizioni di unità in migliaia. Le percentuali potrebbero non raggiungere il 100% a causa dell’arrotondamento .

Fonte: Canalys PC Analysis (spedizioni sell-in), gennaio 2022

Spedizioni in tutto il mondo di desktop, notebook e workstation (quota di mercato e crescita annuale ) Impulso del mercato dei PC Canalys : anno intero 2021

Venditore (azienda)

Spedizioni 2021

Quota di mercato 2021

Spedizioni 2020

Quota di mercato 2020

Crescita annuale Lenovo 82.142 24,1% 72.646 24,4% 13,1% HP 74.072 21,7% 67.688 22,7% 9,5% Dell 59.300 17,4% 50.273 16,9% 18,0% Apple 28.958 8,5% 22.574 7,6% 28,3% Acer 24.383 7,1% 20.023 6,7% 21,8% Altri 72.198 21,2% 64.430 21,6% 12,1% Totale 341.053 100,0% 297.614 100,0% 14,6% Nota: spedizioni di unità in migliaia. Le percentuali potrebbero non raggiungere il 100% a causa dell’arrotondamento .

Fonte: Canalys PC Analysis (spedizioni sell-in), gennaio 2022

Dal punto di vista del mercato, gli Stati Uniti hanno continuato a vedere un calo delle spedizioni per il secondo trimestre consecutivo, principalmente a causa del forte quarto trimestre per i Chromebook nel 2020. EMEA e Asia Pacifico (escluso il Giappone) sono stati punti positivi, poiché le spedizioni sono cresciute di due cifre rispetto allo scorso anno.