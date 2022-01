Come sfruttare uno spazio ampio in giardino? Consigli e vantaggi

Possedere uno spazio ampio in giardino è sicuramente una condizione privilegiata. In questi ultimi due anni, il trend è stato proprio cercare una casa con giardino così da poter sfruttare indoor e outdoor senza doversi spostare.

Se le restrizioni e il periodo storico attuale restringono il campo, le persone hanno deciso di inventarsi un nuovo modo per godere degli spazi aperti a disposizione. Purtroppo però, nella maggior parte dei casi, questi spazi aperti in giardino non vengono sfruttati nella maniera corretta.

Ecco alcuni consigli e vantaggi di avere un giardino ampio a disposizione.

Organizzare un’area coperta in giardino

L’idea di avere uno spazio aperto in giardino e godere dell’aria aperta regala non pochi vantaggi. È una soluzione ottimale per ogni periodo dell’anno, ma è bene organizzare al meglio tutti gli spazi a disposizione.

La prima cosa da fare è attrezzare un’area coperta che possa sfruttare i vantaggi del giardino, con mobili e complementi d’arredo utili. Si potrà utilizzare delle tende mobili, una struttura già esistente o il classico gazebo (fisso o mobile a seconda delle necessità).

I materiali da prendere in considerazione sono idrorepellenti, con colori che non sbiadiscono con la luce del sole e con predisposizione salda, anche in caso di vento o intemperie. Se, invece, si opta per una soluzione con pergola coperta allora sarà necessario mettersi nelle mani di esperti del settore.

La soluzione è di grande pregio, ma comporta un progetto specifico e uno spazio da coprire. Di solito, per la pergola, si opta per il legno o il ferro con rivestimenti adatti a contrastare gli sbalzi di temperatura e la pioggia. Se si ha la fortuna di trovare delle strutture già esistenti, allora si potranno sfruttare a proprio favore.

Una casa che offre delle pareti a muro perimetrali o degli appoggi, questi andranno impreziositi con una pavimentazione appoggiata al suolo. Definire anche un modo per coprire la struttura dal sole, così che diventi il rifugio ideale per il relax o una cena tra amici.

Se si possiede uno spazio ampio, il consiglio è di sfruttarlo completamente aggiungendo una rimessa auto in legno.

Un modo innovativo per proteggere l’auto e avere una casetta in legno utile per riporre tutti gli oggetti, comodamente.

Piante e decorazioni in giardino

L’arte del giardino in Italia è riconosciuta in ogni parte del mondo. Dalle decorazioni ai disegni, arrivando alla tosatura e alla modellazione delle piante per mettere in vista l’attività di giardinaggio più affascinante.

Un giardino non è solo uno spazio verde e dove poter aggiungere delle strutture, ma anche un modo per abbellire gli angoli di colori e profumi inaspettati. Il consiglio è quello di optare per delle essenze vegetali dai colori straordinari, che cambiano a seconda della stagione.

Ovviamente, dove possibile, si potranno aggiungere anche degli alberi, fondamentali per il proprio benessere e per la bellezza di un giardino. Nonostante non richiedano molta attenzione, valutare preventivamente quale possa essere la tipologia ideale al tipo di terreno e clima a disposizione. Una volta fatto tutto questo, non resta che aggiungere qualche decorazione a proprio piacimento (fontane, oggetti divertenti, vasi e così via dicendo).