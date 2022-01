Come La Tecnologia 3D Ha Cambiato I Giochi Da Casinò Online

Le tecnologie 3D ormai sono lo standard nei cinema da molti anni e deliziano i visitatori con effetti realistici.

Nel frattempo, questa novità tecnica ha trovato la sua strada nei casinò online. Anche i giochi per PC e console possono essere percepiti alla realtà tridimensionali. Il prerequisito per questo, ovviamente, è che i giochi abbiano generalmente funzionalità 3D e che il giocatore abbia gli accessori necessari.

L’era della grafica 3D inizia con timidi tentativi da parte dei creatori di primi videogiochi che cercavano modificare la percezione dello spazio sul monitor. I primi giochi per computer del anni 70-80, Maze War e Spasim sembrava una svolta tecnologica, perché gli oggetti sullo schermo erano tridimensionali e si muovevano in un sistema di coordinate in tre direzioni. Presto seguirono Speed ​​Freak, Tapper e Battlezone. Le idee innovative per l’utilizzo del 3D nei giochi sono diventate lo standard del settore iGaming.

La tendenza 3D è ora cimentata anche nel gioco d’azzardo. Puoi giocare in un casino on line italiani in modalità di realtà aumentata. Le vecchie slot machine dal design monotono potrebbero presto essere sostituite da giochi avvincenti che non solo offrono la possibilità di vincere alla grande, ma, soprattutto, ti regalano una esperienza indimenticabile.

Come Funziona La Tecnologia 3D?

Il file digitale viene elaborato da uno speciale filtro che crea un’immagine che a prima vista appare sfocata. Ma i pixel sfocati esistono per un motivo: speciali occhiali 3D riportano a fuoco la vista ottica. Le aree precedentemente sfocate dell’immagine sono ora chiaramente visibili e persino in primo piano. Altri elementi rimangono sullo sfondo e lo spettatore si sente parte dell’azione.

I nuovi televisori e gli schermi dei computer di solito sono sempre compatibili con questa tecnologia. I dispositivi moderni sono capaci di creare un effetto 3D senza la necessità di indossare occhiali 3D. Questa innovazione è anche chiamata “tecnologia 3D attiva”, ma non è ancora molto diffusa. Anche gli operatori teatrali si affidano ancora alla “tecnologia 3D passiva” con gli occhiali 3D come aiuto, sebbene il successo globale di Avatar e del suo sequel avrebbe dovuto ribaltare quel sistema e aprire la strada alla tecnologia 3D attiva.

Quale Slot Machine Dovrebbe Essere Considerata Come La Slot 3D?

Alcuni operatori di casinò stanno già seguendo la nuova tendenza e offrono vari giochi parzialmente in 3D. Questo non solo crea un effetto spaziale, ma capovolge anche l’intero concetto del gioco. I siti da gioco sono consapevoli del fatto che i loro utenti sono abituati a grandi giochi grafici per PC. Per questo motivo vogliono portare questa sensazione nel mondo del gioco d’azzardo.

La slot 3D del futuro può, ad esempio, portare il giocatore nel mondo sottomarino, dove deve trovare preziosi tesori dei pirati. E se lo trova, sulla sua testa cadrà una pioggia digitale di monete d’oro! Numerosi elementi interattivi e mondi di gioco visivamente più complessi possono anche garantire che giocare alle migliori slot machine del casinò sia più divertente e vario rispetto a giocare in slot classici.

Esperienza vivace ed emozionante in casino Live

I giochi di casinò live un’altra tendenza nei casinò online che ultimamente diventata molto richiesta dal giocatore. Uno dei motivi principali della tale popolarità e la mancanza di socializzazione a causa di pandemia della Covid. I casinò hanno fatto della loro missione quella di offrire ai giocatori la comunicazione vivace e i modi competitivi di qualità per trascorrere il loro tempo sul sito. Con l’aumento dell’attività di gioco d’azzardo online durante auto isolamento, i migliori casinò online hanno trovato un modo per attirare e intrattenere i propri clienti. Il gioco d’azzardo in tempo reale offre ai giocatori un’esperienza di gioco del casinò quasi realistica. Con la realtà aumentata e virtuale, i giocatori possono ora sperimentare esperienze di gioco 3D migliori e più coinvolgenti.