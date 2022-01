Co-branding tra Mood Wines e Vision Of Super, quando beverage e fashion si incontrano

“Vision of super per Mood”: nasce un nuova avventura per il prosecco luminous Doc che sta spopolando ovunque. Solo alcuni giorni fa si parlava di una collaborazione tra Mood Wines e Just Cavalli, che saranno insieme per tutto il 2022. Adesso, però, c’è un’altra novità per Mood Wines. Si tratta di un co-branding, una collaborazione fortissima che porterà l’unione di due mondi: da una parte quello del fashion e dall’altra quello del beverage. Per la prima volta si uniscono sotto il segno di Mood Wines con un nuovo colore e con le fiamme – tratto distintivo del brand “Vision of super”.

Il nuovo prodotto Mood Wines è sul mercato da oggi. Stavolta non è più verde, ma rosso fuoco. La bottiglia – con il volto della medusa mitologica – fa il suo ingresso nel mondo del jetset e delle serate con una nuova veste.

“Vision of super”, un brand tutto made in Italy sta andando fortissimo proprio come Mood Wines, lanciato da Driss El Faria. “Vision of super” nasce nel 2018 da un’idea del trentenne lombardo Dario Pozzi e si posiziona nel settore del luxury-streetwear.