Citofonare Rai2: la puntata di domenica 9 gennaio

Ivana Spagna sarà l’ospite speciale di Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai2” in onda domenica 9 gennaio alle 11.15.

Icona della musica pop nazionale ed internazionale, Ivana Spagna parlerà del suo successo, della sua vita, dedicherà un ricordo particolare a sua madre e racconterà anche del suo amore per gli animali.

Con lei non mancheranno momenti canori in compagnia delle due conduttrici.

Gli altri ospiti di Citofonare Rai2

L’altra ospite della puntata sarà Jasmine Rotolo, figlia di Stefania Rotolo una delle cantanti e showgirl più apprezzate della storia televisiva italiana, una donna scomparsa a soli 30 anni ma che ha profondamente segnato la tv degli anni ’60 e ’70.

Altro amico della domenica sarà il comico Lino Barbieri che vestirà i panni del simpatico portiere del condomino. Non mancheranno Simon and the Stars con l’oroscopo della settimana e i vicini di casa Paolo Lanza e Cloris Brosca.

L’inviata Elena Ballerini si collegherà da Loano, in Liguria, e sarà a bordo di un peschereccio alla scoperta dei segreti del mare. Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, sarà in un luogo misterioso e fitto di storia, tra i cunicoli più segreti della Lecce sotterranea.

E poi i giochi in diretta grazie ai quali il pubblico a casa potrà vincere premi e buoni spesa.