Citofonare Rai2: la puntata del 30 gennaio dedicata a Sanremo

Sarà tutta dedicata al Festival di Sanremo la prossima puntata di Citofonare Rai2, in onda domenica 30 gennaio, alle 11:15 su Rai2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Saranno ospiti di Paola Perego e Simona Ventura grandi volti, cantanti e amici del pubblico, a partire da due vere icone della musica italiana, Riccardo Fogli e Gigliola Cinquetti, che si racconteranno con aneddoti e curiosità legati al Festival ma anche alla loro vita e ai loro successi.

Altro ospite sarà Valerio Scanu, che vinse nell’edizione 2010 con il brano “Per tutte le volte che”. Inviata speciale per Citofonare Rai 2, direttamente dall’Ariston sarà Marina Fiordaliso, una “grande cantante a caccia di grandi cantanti” da intervistare: con lei il pubblico scoprirà l’atmosfera che si vive a pochi giorni dal Festival, le emozioni e le speranze degli artisti in gara.

Un altro collegamento in diretta da Sanremo sarà guidato da Elena Ballerini, che si destreggerà tra le piazze della città e i fan in cerca dei loro idoli, raccontando tutte le curiosità che colorano la città in questa importante settimana.