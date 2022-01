Citofonare Rai2: la puntata di domenica 16 gennaio

Nuova puntata di “Citofonare Rai2” per Paola Perego e Simona Ventura, in onda domenica 16 gennaio alle 11.15 su Rai2.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tra gli ospiti Arisa, con la quale le conduttrici ripercorreranno il successo di Ballando con le stelle, la sua carriera, gli esordi, i momenti più emozionante vissuti nei vari Festival di Sanremo e tanto altro.

E proprio Sanremo farà da cornice alla puntata, con un nuovo palco dedicato al magico teatro Ariston, allestito in studio per ospitare le performances dei vari cantanti che citofoneranno nel loft di Paola e Simona.

Il gioco “Frigo” (con il quale gli spettatori a casa possono vincere premi) si arricchisce con una nuova formula, che prevede l’arrivo in studio del personaggio misterioso. Chi sarà l’ospite segreto?

Come sempre si alterneranno “Simon and the Stars” con le previsioni astrologiche segno per segno, i vicini di casa Paolo Lanza e Cloris Brosca e poi Elena Ballerini collegata in diretta da un paesino italiano. Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta condurrà il pubblico alla scoperta della Villa Necchi Campiglio, un luogo incantevole nascosto nel cuore di Milano.