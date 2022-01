Chiara Maci torna con L’Italia a Morsi

Chiara Maci torna alla scoperta delle regioni italiane alla ricerca di prodotti tipici e realtà locali nei nuovi episodi de “L’ITALIA A MORSI – CON CHIARA MACI“, in onda dal 19 gennaio ogni mercoledì alle 22:00 su FOOD NETWORK canale 33 e disponibili in streaming su discovery+.

Le anticipazioni della nuova edizione

In ogni puntata, Chiara visiterà una località diversa, dove conoscerà i produttori del luogo e scoprirà i segreti del territorio. Ma non solo: incontrerà i veri custodi della tradizione culinaria italiana, che aprireranno le porte della loro casa, ma soprattutto della loro cucina, per condividere ricettari e storie della loro terra. Tra le località di questa nuova stagione: Fano, Arezzo, Ravenna, Bormio, Ponte di Legno, Ascoli, Val di Non (Trento), Pescara, Nughedu (Sassari), Termoli, Milano e Genova.