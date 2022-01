Chiara Giallonardo al timone di “Casa Sanremo Chateau D’Ax”

Dopo il successo dell’esperienza di «Sanremo sul divano» 2021, quest’anno Chiara Giallonardo, conduttrice Rai e già presentatrice dell’Opening Sanremo 2020, torna al Festival alla conduzione di «Casa Sanremo Chateau D’Ax» in diretta tv e streaming sul canale Casa Sanremo.

Gli appuntamenti

Da martedì 1 a sabato 5 febbraio, saranno 5 gli appuntamenti quotidiani del pomeriggio (16.00-17.00) per un contenitore con tante rubriche e collegamenti durante il quale si commenteranno le canzoni in gara dalle postazioni Chateau D’Ax in tutti i negozi in Italia! Ci si concentrerà sui testi delle canzoni cercando di capire che momento sta raccontando questa edizione del Festival. Le mille voci di Gianfranco Butinar, imitatore, comico ed esperto musicale faranno da spalla a Chiara con personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

Presenza fissa sarà anche Sara Balivo, architetto, interior designer e influncer del settore che darà consigli di arredamento e stile partendo dai testi delle canzoni. Novità assoluta tra le rubriche quella con Diana De Marsanich, giornalista green che ci racconterà il lato sostenibile del Festival.

Per stare sulla notizia, avremo il momento de “La Fotonotizia” durante il quale lo storico fotografo ufficiale del Festival Maurizio D’Avanzo ci darà le ultime indiscrezioni attraverso la foto del giorno. Ogni giorno avremo poi Anna Pettinelli con cui Chiara commenterà il Festival, rigorosamente collegata da una postazione divano perché Sanremo e divano sono un abbinamento vincente!

Tra gli ospiti tanti esperti di musica e Festival come Marino Bartoletti, Carlo Pastore, Direttore del Miami Festival, Renato Marengo e Lorella Ridenti Direttore di Ora.