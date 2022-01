C’è Posta per te: la puntata del 22 gennaio con Baggio e Argentero

Domani sabato 22 gennaio in prima serata su Canale5 terzo attesissimo appuntamento con Maria De Filippi e il suo people show “C’è Posta per Te”.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Come sempre, a farla da padrone sono le storie, i sentimenti, le emozioni delle persone che si rivolgono a “C’è Posta per Te” per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a trovare il coraggio di affrontare sia situazioni difficili sia per fare un regalo, una sorpresa o semplicemente per dire grazie ad un amico o a un proprio caro.

Questa settimana in studio a regalare indimenticabili sorprese e momenti di gioia la leggenda del calcio italiano Roberto Baggio e l’amatissimo e bellissimo attore Luca Argentero.