Cataldo Calabretta e la scomparsa di Sara Pedri

“È dal 4 marzo dello scorso anno che non si hanno più notizie di Sara Pedri, ginecologa all’ospedale Santa Chiara di Trento in servizio dal 15 novembre 2020 al 1 marzo 2021”, spiega l’avvocato Cataldo Calabretta, esperto di cronaca nera che analizza la storia di Sara, una giovane donna con tanti sogni.

“Sono una morta che cammina, questa volta non ce la farò”. Così scriveva la ginecologa Sara Pedri, poco prima di scomparire, quasi un anno fa. Sono parole premonitrici.

Stava attraversando una profonda crisi professionale e personale per il trattamento che stava subendo nella struttura sanitaria. In quelle ore stava probabilmente meditando il suicidio.

Quella frase è confluita nella corposa perizia psichiatrica che è stata redatta sulla base dell’analisi degli scritti, tra cui anche l’ultimo messaggio al padre: “Vi chiedo scusa per la delusione che vi ho procurato”.

La perizia, che è composta di 119 pagine, è stata depositata in Tribunale a Trento dall’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste la famiglia Pedri intenzionata ad ottenere giustizia, visto che attribuisce la scomparsa di Sara alla situazione di pesante mobbing che doveva subire.

Sara sarebbe stata “vittima di vessazioni così frequenti e costanti da generare nella giovane donna un vero e proprio disturbo post traumatico da stress, un dolore estremo e intollerabile tale da far apparire la morte come un sollievo”.

Sara era stata trasferita a Cles, capoluogo della Val di Non. Proprio lì avrebbe dovuto prendere servizio sin da subito e aveva anche individuato l’appartamento in cui andare a vivere.

L’avvocato Cataldo Calabretta

“La sua auto – evidenza l’avvocato Cataldo Calabretta – è stata trovata in prossimità di un torrente con il suo cellulare all’interno dell’abitacolo, il 14 aprile le ricerche sono state interrotte e sono riprese pochi giorni fa dopo l’appello disperato dei familiari. Sono molti i quesiti senza risposta e a distanza di mesi dalla sua scomparsa non si riesce a sciogliere tutti i dubbi di questa intricata vicenda”. Prima di sparire nel nulla, Sara, su consiglio dei familiari, si è sottoposta ad una visita medica a Forlì, le hanno diagnosticato un “calo ponderale significativo e stress da lavoro”.

Sara voleva diventare ginecologa fin da bambina, era il suo sogno. Terminata la specializzazione, Sara vince il concorso a Cles, dove arriva nel novembre 2020. Qui si verifica il primo imprevisto: dopo aver affittato una casa che dista 5 minuti dall’ospedale, le viene comunicato che per motivi organizzativi la sua sede di lavoro sarà l’ospedale Santa Chiara di Trento, che da Cles dista ben 41 chilometri.

È costretta così a partire all’alba, spesso dopo aver spalato la neve, per rientrare a casa dopo turni di 12 ore. Le settimane passano e, hanno detto i familiari, “da solare a piena di vita” Sara, lentamente, inizia a spegnersi. Dorme poco e smette di mangiare. Temeva di non essere in grado di fare bene il suo lavoro, ha raccontato la sorella.

Quando il 19 febbraio di quest’anno Sara rientra a Forlì, i familiari non la riconosco quasi più.

È stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Trento che ha iscritto nel registro degli indagati l’ex primario del reparto di Ginecologia e ostetricia del Santa Chiara Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu per maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione e disciplina ai danni di 14 persone tra medici e infermieri compresa la stessa Sara.

La conferma è arrivata direttamente dalla Procura che ha accolto le ipotesi investigative formulate dai carabinieri del Nas che a suo tempo avevano raccolto le testimonianze di oltre 110 professionisti che a diverso titolo hanno lavorato nel reparto.