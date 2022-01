Casaleggio associati, addio alla sede nel cuore di Milano

I conti in rosso, la voci di una messa in liquidazione imminente, e la sede di rappresentanza -440 metri quadrati su due livelli a due passi da piazza San Babila- già disponibile per nuovi affittuari. Tempi durissimi per la Casaleggio associati, che lascia la sede di via Visconti di Modrone, dove si era trasferita pochi mesi prima delle elezioni politiche 2018. Gli uffici di rappresentanza sono in affitto a 7.833 euro al mese, a cui vanno aggiunti 14mila euro di condominio l’anno, dunque oltre mille euro al mese.

L’annuncio per nuovi affittuari, visionato dall’Adnkronos, mostra una sede di prestigio, con pareti blu cobalto, parquet, grandi finestre e rifiniture di pregio, un open bar finemente illuminato, un giardino esterno. Due le sale riunioni: una dotata di biliardino, nell’altra -curiosità- si intravede la copertina di Wired dedicata a Gianroberto Casaleggio. Tra l’altro, viene riferito dall’agenzia immobiliare che ha in carico gli uffici, è prevista la possibilità di rilevare gli arredi presenti all’interno della sede, per una soluzione pronta per l’uso.