Cambiare stile di vita cominciando dal materasso si può? Com’è cambiato il mercato negli anni

Napoli, 24/01/2022 – Il riposo determina in maniera la qualità del nostro stile di vita e il rendimento in termini lavorativi, scolastici e sportivi. Spesso si sottovaluta quanto un materasso possa essere in grado di modificare il sonno e di conseguenza lo stile di vita. Se pensi semplicemente al risparmio, in realtà, la probabilità di imbattersi in un cattivo investimento è alta, così come il rischio di peggiorare significativamente la qualità del riposo e della salute.

I dati relativi agli acquisti di prodotti casalinghi hanno dimostrato che gli italiani in questi due ultimi anni hanno avuto la necessità di usufruire di comodità maggiori per migliorare il proprio standard di vita in casa, tra questi prodotti c’è anche il materasso. Il mercato globale dei materassi è in forte crescita a partire dal 2017, dal 2020 ancora di più e le vendite sono state prevalentemente online. Le previsioni di mercato indicano un prossimo incremento del CAGR (tasso di crescita annuale composto) di circa il 4,2% fino al 2027.

Scegliere il materasso giusto può cambiare radicalmente il modo di dormire. Ecco perché ci sono dei parametri fondamentali da valutare, come ad esempio la rigidità. Il materasso non deve essere né troppo rigido né troppo morbido. Ovviamente bisogna valutare le caratteristiche personali di ognuno.

Se una persona ha già particolari patologie come problemi alla schiena, al collo oppure è sovrappeso, il materasso non può essere troppo morbido, ma deve essere rigido al punto giusto. Ma attenzione, non può essere nemmeno troppo rigido perché può provocare problemi al collo e alla spina dorsale. Inoltre tra quelli sul mercato, non esiste il “miglior” materasso, ma ognuno si adatta alle proprie esigenze. Ad esempio c’è il materasso in lattice che prende la forma del corpo e si adatta completamente, è adatto a chi si muove molto nel sonno e a chi ha problemi di schiena perché accompagna in tutto e per tutto la posizione.

Anche il materasso in Memory è attento alla postura e accompagna il flusso sanguigno in modo adeguato per garantire un ottimo riposo. Sul mercato ce ne sono diversi anche anallergici, antiacari e antifungini.

I materassi a molle sono quelli più antichi e nel tempo si sono evoluti, sono capaci di garantire il giusto comfort grazie alla presenza di più molle, riescono ad essere sottili, rigidi al punto giusto e sono ergonomici e antiacari. La scelta come vedi è ampia, bisogna solo valutare le caratteristiche nel modo migliore.

Nel panorama internazionale, la produzione italiana dei materassi sta emergendo positivamente per quanto riguarda qualità, cura del dettaglio, materiali e creatività nella realizzazione. Nonostante si debba scontrare con le innumerevoli startup emergenti anche straniere, nel mercato online, che presentano insieme ai costi inferiori anche servizi di spedizioni affidabili e dinamici. Ma spesso non presentano un’ottima qualità.

La

De Matteo Home

, ad esempio, è tra le aziende in Italia che può vantare un catalogo molto ampio di materassi (in Memory, in Memory e molle insacchettate, in lattice ed in poliuretano espanso ad acqua) in base al quale scegliere il prodotto più affine alle esigenze del singolo utente. Inoltre da la possibilità di aggiungere ulteriori supporti per il comfort notturno.

L’azienda vanta un’attività di produzione e vendita pluridecennale, è diventata leader nel settore della vendita online di materassi grazie all’alta qualità dei prodotti prezzi accessibili e molto competitivi. Inoltre assicura anche la spedizione rapida e gratuita in tutta Italia.

Attualmente la casa produttrice riesce a gestire decine di migliaia di spedizioni interne ed esterne al Paese ogni anno. Il mercato online dei materassi fino a circa dieci fa aveva costi di spedizione elevati e tempi di consegna lunghi. Per questo motivo dal 2018 c’è stata la svolta sul web del mercato dei materassi, registrando un tasso di crescita delle vendite online considerevole.

Tra i vantaggi assicurati dalle aziende che si apprestano alla vendita online sicuramente la fornitura di una spedizione rapida, sicura e gratuita in tutta Italia, indipendentemente dal luogo in cui siano collocati i centri di distribuzione o le sedi aziendali. Anche i giorni di consegna che sono diminuiti rispetto al passato sono sicuramente una svolta.

Le aziende che sono riuscite nel tempo ad affermarsi nelle vesti di leader anche tramite e-commerce, sia a livello nazionale che internazionale, hanno voluto abbattere i costi di spedizione e spesso la danno gratuita. Addirittura poi su alcune categorie di materassi è possibile avere sgravi fiscali se si hanno particolari patologie.

Email :

info@dematteohome.it

Sito:

https://dematteohome.it/