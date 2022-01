Cabina regia, verso obbligo vaccinale over 50

Estensione del Green pass rafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione. Sarebbe questa la proposta di mediazione sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e terminata poco fa. La proposta, a quanto si apprende da fonti presenti in cabina di regia, prevedrebbe inoltre un’ulteriore restrizione: Green pass rafforzato per l’accesso a servizi Pa, servizi economici, servizi personali – salvo eccezioni essenziali- per tutti, indipendentemente dall’età.

Alla cabina di regia hanno preso parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia per la Lega e Fabiana Dadone del M5S, rispettivamente in sostituzione dei capidelegazione Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli. Ci sono inoltre i ministri della PA Renato Brunetta, dell’Economia Daniele Franco e della Scuola Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Presenti inoltre alla riunione il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.

L’incontro tra governo e Regioni, a quanto apprende l’Adnkronos, è previsto subito dopo la riunione della cabina di regia. A seguire il Consiglio dei ministri, non ancora convocato ma previsto nel pomeriggio.