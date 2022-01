bwin data center: per il 65% Juve vincente sul Napoli, Inter favorita per lo scudetto

Roma 5 gennaio 2022 – La ventesima giornata di Serie A, in programma il 6 gennaio, è sicuramente penalizzata dal boom di contagi da Covid-19. La giornata si apre con lo scontro delle 12.30 in cui l’Inter, che ha chiuso il 2021 al primo posto, farà visita al Bologna di Mihajlović. Gli uomini di Inzaghi vogliono proseguire la striscia positiva di risultati, al fine di consolidare il primato in classifica. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) l’84% dei tifosi è convinto che i nerazzurri vinceranno il match, mentre il 10% si aspetta un pareggio. Per il 23% sarà Lautaro Martinez il primo marcatore dell’incontro, seguito dai compagni di squadra Sanchez e Dumfries e dal rossoblù Arnautović. Tra i risultati esatti spiccano l’1-3 al 30% e l’1-2 al 21%. Secondo gli appassionati il match potrebbe terminare con diversi gol: l’Over 2,5, infatti, è puntato al 68%.

Nel match di giovedì ore 18.30, il Milan sfiderà la Roma a San Siro. I rossoneri si presentano al match con dieci punti di vantaggio sulla squadra di Mourinho e al secondo posto della classifica, a quattro punti di distanza dall’Inter capolista. Secondo il bwin data center il 62% degli appassionati si aspetta come risultato finale una vittoria dei padroni di casa, mentre il 23% auspica una vittoria giallorossa. Tra i marcatori che potrebbero sbloccare il risultato Zlatan Ibrahimović, al 29% delle scelte, sopravanza il romanista Tammy Abraham ed i compagni di squadra Giroud e Diaz. Il primo risultato esatto vede una vittoria per la squadra di casa per 2 reti a 1 al 19%, seguito dal pareggio 3-3 con il 16%. Anche in questo caso ci si aspetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato all’85%.



La sfida tra Atalanta-Torino in programma al Gewiss Stadium vede squadre desiderose di affermarsi anche se per motivi diversi, la Dea per tenere il passo delle prime della classe, i granata per navigare in acque tranquille ed assicurarsi la salvezza. La vittoria degli uomini di Gasperini è data all’86%, mentre l’8% crede in una vittoria dei piemontesi. Duvan Zapata potrebbe siglare il primo gol della gara secondo il 23% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Muriel e Malinovs’kyj e dal granata Sanabria.

Tra i risultati esatti figurano il 3-1 al 31% ed il 2-1 al 18%. Anche in questo match maggiormente auspicato l’Over 2,5 al triplice fischio con il 98%.



Lo scontro Juventus-Napoli chiude il turno. Gli uomini di Allegri cercano nuovamente punti dopo la vittoria contro il Cagliari nello scorso turno, mentre i partenopei vogliono dimenticare la sconfitta contro lo Spezia. Il 65% degli appassionati auspica una vittoria bianconera, mentre il 25% è convinto che sarà il Napoli a conquistare i tre punti. Il bomber più atteso come primo marcatore della gara è Alvaro Morata con il 16%, seguito da Mertens con il 14% e dal compagno di squadra Kean. Tra i risultati esatti più quotati troviamo il 2-0 al 33% e il 2-1 al 19%. All’Allianz Stadium si prospetta un’avvincente sfida, con un Over 2,5 puntato all’84%.



Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi alla fine del girone di andata, con l’Inter che risulta la favorita per lo scudetto,

raccogliendo il 48% delle scelte. Le altre principali candidate al successo finale restano il Milan con il 13% delle preferenze, seguita da Napoli ed Atalanta, che raccolgono rispettivamente l’11% ed il 9%.



Per la qualificazione alla prossima Champions League, gli appassionati vedono quasi certo il risultato positivo per l’Inter con l’84%, seguita da una Juventus in risalita con il 71% e Milan, Atalanta e Napoli appena dietro con il 65%, il 61% e il 55%. Convincono meno della metà dei tifosi le squadre capitoline con la Roma che raccoglie il 34% e la Lazio appena il 15%.



