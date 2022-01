Buongiorno Benessere: la puntata di sabato 8 gennaio

Nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 8 gennaio alle 10.20 su Rai1.

Il programma

L’emergenza sanitaria globale, con gli aggiornamenti sul piano vaccinale e sulla diffusione della variante Omicron, apre il primo appuntamento del 2022.

Ne parlano, in collegamento il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, e, in studio, il professor Francesco Franceschi, direttore del Reparto di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma.

A seguire, il professor Valerio Rossi Albertini, grazie a un esperimento pratico, mostra come funzionano le mascherine protettive nei confronti del virus Covid/Omicron e le diverse capacità filtranti dei dispositivi in commercio.

La terza pagina della puntata sarà curata dal professor Corrado Tinterri, direttore del Reparto di Senologia dell’istituto Humanitas di Milano, che parlerà di diagnosi precoce come arma vincente contro il cancro alla mammella.

Interverrà in questo spazio anche il dottor Carlo Gargiulo, il medico di famiglia.

La rubrica Primo Soccorso si occuperà di esami del sangue, che sono la prima linea di monitoraggio per lo stato di salute. In studio, per spiegare come leggerli, il professor Marco Vignetti, ematologo dell’università Sapienza di Roma.

La pagina medica dedicata all’approfondimento delle patologie e dei disturbi ai quali è esposta una larga fetta di popolazione è dedicata alla dieta post feste.

Intervengono il dottor Carlo Gargiulo, il professor Samir Sukka, direttore del reparto di Nutrizione dell’ospedale San Martino di Genova, e il professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico al Concordia Hospital di Roma.

Completano il menù del giorno una ricetta gustosa e salutare con lo chef Alessandro Circiello, i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la pillola di sport salute di Samuel Peron.