Buongiorno Benessere: la puntata del 29 gennaio

È il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a fare il punto sulla pandemia in apertura di Buongiorno Benessere.

Torna l’appuntamento con il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 29 gennaio alle 10.20 su Rai1.

Ospiti e argomenti della puntata

A seguire, il professor Valerio Rossi Albertini, grazie a un esperimento pratico, spiega come tenere sotto controllo l’efficacia delle mascherine e come igienizzare le mascherine stesse e le superfici con cui si entra forzatamente in contatto.

Ancora consigli pratici nella pagina curata dal professor Ciro Vestita, fitoterapeuta, che insegna ad affrontare un’eventuale positività al virus, utilizzando le erbe per lenire qualche piccola conseguenza come dolori articolari, bruciori di gola, naso costipato.

Torna, inoltre, il professor Giulio Maira, docente di Neurochirurgia all’Istituto Humanitas di Milano, che approfondisce le conseguenze del Covid sul cervello umano.

E, naturalmente, e contromisure per evitare strascichi dannosi. La rubrica Primo Soccorso si occupa di dolori alle ossa, in particolare quelli più frequenti e, spesso, di difficile definizione.

Parola al dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che indica come affrontarli e a individuarne cause e rimedi. Obiettivo, poi, sulla comunissima e dolorosissima ernia del disco con il professor Maurizio Fornari, neurochirurgo dell’Istituto Humanitas di Milano, che analizza le diverse tecniche per risolvere il problema; e su perdite urinarie e incontinenza, con il professor Paolo Gontero, urologo dell’ospedale Le Molinette di Torino e il professor Franco Gaboardi, primario di urologia all’ospedale San Raffaele Turro di Milano. Completano il menù del giorno una ricetta gustosa e salutare con l’esperto di alimentazione Marco Bianchi, i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la pillola di sport salute di Samuel Peron.