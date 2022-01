Buongiorno benessere: la puntata del 22 gennaio

Nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 22 gennaio alle 10.20 su Rai1.

Il punto sulla pandemia, con gli aggiornamenti sulla diffusione della variante omicron e i consigli per i cittadini: apre il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’istituto Spallanzani di Roma, ospite di Vira Carbone.

A seguire, il professor Valerio Rossi Albertini, spiega, con l’aiuto di un esperimento pratico, se, quanto e in che modo il virus può contagiare un soggetto vaccinato.



Gli altri ospiti della puntata

La terza pagina della puntata sarà curata dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano, che risponde a una domanda che molti si fanno di questi tempi: quali sono le conseguenze a lungo termine se si contrae il Covid 19? Domanda alla quale risponderà anche il professor Armando Piccinni, psichiatra.

Il dottor Francesco Martelli associato master in chirurgia orale presso l’università di Bari, parla, invece, di tamponi, un aiuto decisivo nell’individuazione di contagi e nel rilevare tracce della presenza di fattori a rischio per la salute.

La rubrica primo soccorso si occupa di mal di testa. In studio, per spiegarne le cause più comuni dell’emicrania, il professor Paolo Calabresi direttore del reparto di neurologia all’ospedale Gemelli di Roma.

Segue la pagina medica che approfondisce come vivere più a lungo e in salute. Ne parleranno il professor Angelo Santoliquido, direttore Uos angiologia all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma, il professor Giovanni Scapagnini, docente di nutrizione clinica all’Università del Molise, e il professor Silvio Danese, direttore di gastroenterologia all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Completano il menù del giorno una ricetta gustosa e salutare dello chef Alessandro Circiello, i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari. E la pillola di sport salute di Samuel Peron.