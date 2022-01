BitMEX dà il benvenuto a Bill Beller, nuovo responsabile del trading

MAHÉ, Seychelles–(BUSINESS WIRE)–BitMEX, la piattaforma per i criptoinvestimenti, è lieta di dare il benvenuto a Bill Beller, nuovo responsabile del trading a partire dal 1 gennaio. Beller è incaricato di guidare le strategie di trading di BitMEX e di espanderne il team specializzato nel trading e le sue capacità.





Prima di entrare a far parte di BitMEX, per quasi cinque anni Bill è stato direttore generale di Greenville Advisory e ha aiutato le startup FinTech a lanciare piattaforme di contrattazione delle criptovalute e a rispondere ai dinamici requisiti normativi. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di direttore generale e responsabile del segmento Equities per Sberbank CIB, ed era stato direttore generale e responsabile del comparto EEMEA Equity Derivatives Flow Trading presso UniCredit. Bill Beller vanta un’esperienza più che decennale nella gestione del rischio, nella realizzazione di infrastrutture di trading e negli investimenti in titoli e derivati su tutti i mercati di capitali nel mondo.

Beller ha affermato: “BitMEX si sta rapidamente avviando verso la prossima fase della sua trasformazione, e per me è il momento giusto per entrare a far parte di questo team di talenti così dinamici. Collaborerò volentieri con il team per ottimizzare l’ecosistema di BitMEX tramite lo sviluppo di strategie efficaci che migliorano l’esperienza di trading sulla piattaforma”.

Alexander Höptner, CEO di BitMEX, ha commentato: “Sono lieto di accogliere Bill come nostro nuovo responsabile del trading. Il suo percorso professionale e livello di esperienza sono eccellenti, e la nostra prossima fase di sviluppo si avvantaggerà di questa approfondita competenza nell’offerta di solide strategie di investimento”.

BitMEX ricerca attivamente nuovo personale. Fare clic su questo link per conoscere le offerte di impiego presso BitMEX.

***

Informazioni su BitMEX

BitMEX è una piattaforma di trading che offre agli utenti l’accesso ai mercati finanziari globali degli asset digitali. BitMEX è di proprietà di HDR Global Trading Limited. Per ulteriori informazioni su BitMEX e sulla sua visione, sul suo team in continua espansione e sul suo futuro, seguire l’azienda su Twitter, su Telegram e sul blog di BitMEX. Per altre informazioni contattare press@bitmex.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media



Jessica Lindeman



press@bitmex.com

+852 5717 5579