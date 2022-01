BitMEX accoglie il nuovo direttore delle operazioni, Raphael Polansky

MAHE, Seychelles–(BUSINESS WIRE)–BitMEX, la piattaforma di investimenti in criptovalute BitMEX è lieta di accogliere Raphael Polansky nel suo nuovo incarico di Chief Operating Officer (COO). Come COO, Raphael è responsabile della gestione delle operazioni e dell’infrastruttura della società, della guida alla crescita commerciale e all’espansione sui mercati, e della trasformazione di BitMEX in un ecosistema completo di investimenti in criptovalute. Raphael risponde direttamente al CEO di BitMEX, Alexander Höptner.





Prima di entrare in BitMEX, Raphael è stato amministratore delegato di Blocknox per quasi due anni, dove ha preparato e gestito la sua piattaforma di custodia delle criptovalute, e ha diretto la strategia commerciale della società, lo sviluppo informatico e le operazioni. Grazie agli incarichi dirigenziali ricoperti presso Boerse Stuttgart e Deutsche Boerse, Raphael porta quasi un decennio e mezzo di gestione ad alto livello e esperienza nei mercati finanziari.

Raphael ha dichiarato: “Sono grato per l’opportunità di guidare la crescita continua di BitMEX. Abbiamo una forte pipeline di progetti pianificati per il 2022 e oltre, e un solido team di talenti innovativi con l’obiettivo comune di costruire un migliore ecosistema finanziario globale. Sono entusiasta di guidare le nostre operazioni ed espansione nel settore delle criptovalute in un periodo di tale trasformazione per noi e per l’intero settore”.

Alex ha dichiarato: “Sono entusiasta di avere Raphael nel nostro team di dirigenti come COO. La sua ricca esperienza nelle criptovalute, nei mercati finanziari e nella gestione si sta rivelando determinante per assicurare efficienza, coordinamento e sinergia migliori delle operazioni nelle prossime fasi della nostra crescita”.

Attualmente BitMEX sta assumendo nuovo personale. Fare clic qui per esplorare opportunità professionali presso BitMEX.

