Sanremo 2022: Beppe Vessicchio ci sarà

Dopo la notizia che è circolata venerdì in merito alla positività al covid del Maestro Peppe Vessicchio che ha messo in dubbio la sua partecipazione al Festival, oggi arriva la notizia che in molti stavano aspettando e che conferma che il Maestro sta bene e che presto raggiungerà Sanremo.

Il maestro Vessicchio, uno dei volti storici del Festival di Sanremo, oggi dichiara “Ci Sarò!” e dirigerà le Vibrazioni che presenteranno “Tantissimo” un brano di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l’animo più viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo della propria esperienza di vita.