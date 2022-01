Australian Open, Sinner al secondo turno: battuto Sousa

Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Australian Open con un’altra prova di forza. Il 20enne altoatesino piega Joao Sousa 6-4 7-5 6-1 in poco più di 2 ore e incamera la quarta vittoria consecutiva nel torneo australiano. Il prossimo incontro, giovedì, è con lo statunitense Steve Johnson.

Fuori invece dagli Open lo sfortunato Gianluca Mager, n.65 Atp, sconfitto per 6-3 6-2 6-2, in appena un’ora e 24 minuti, dal russo Andrey Rublev, n.6 del ranking e 5 del seeding. Fuori anche Stefano Travaglia: il 30enne di Ascoli Piceno, n.98 del ranking, ha ceduto 7-6(2) 6-4 5-7 6-1, dopo quasi tre ore di battaglia, allo spagnolo Roberto Bautista Agut, n.18 Atp. A completare gli esclusi azzurri Marco Cecchinato: il 29enne di Palermo, n.95 Atp, è stato sconfitto per 6-4 7-5 7-6(0), in due ore e otto minuti di partita, dal veterano tedesco Philipp Kohlschreiber, n.134 del ranking.