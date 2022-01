Armani cancella le sfilate: “Troppi contagi”

Cancellate causa Covid le sfilate di Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno/inverno 2022/23 e la sfilata Alta Moda Giorgio Armani Privé primavera/estate 2022 previste nel mese di gennaio, rispettivamente durante la settimana della moda maschile di Milano e quella di Haute Couture parigina.

La decisione, comunica Giorgio Armani, è stata presa “a malincuore dallo stilista, dopo un’attenta riflessione, in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica” in Europa. La sfilata rimane, come ha più volte dichiarato lo stilista, “un momento fondamentale e insostituibile, ma la tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e pubblico è ancora una volta prioritaria”.