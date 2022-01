Arcos Dorados sceglie dLocal per espandere i servizi di food delivery tramite app nei suoi McDonald’s in Uruguay

dLocal e Arcos Dorados garantiscono agli utenti dell’app in Uruguay un processo fluido di pagamento

MONTEVIDEO, Uruguay–(BUSINESS WIRE)–dLocal, una piattaforma di pagamento incentrata sulla tecnologia che permette alle imprese commerciali di tutto il mondo di connettersi con miliardi di consumatori nei mercati emergenti, oggi annuncia una collaborazione con Arcos Dorados, il maggior franchising mondiale indipendente di McDonald’s, mirata a potenziarne le capacità di pagamento in Uruguay.

Mentre Arcos Dorados continua a espandere i servizi di consegna alimentare a domicilio in Uruguay, la piattaforma di dLocal supporterà i pagamenti effettuati tramite app per garantire un’esperienza utente fluida, pur elaborando grandi volumi di transazioni. dLocal consentirà ai clienti di completare gli acquisti dall’app di McDonald’s utilizzando carte di credito e di debito e di usufruire del servizio di food delivery.

“Con la crescita dell’economia digitale, e in linea con la nostra ambizione di guidare la cosiddetta corsa al digitale, siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per offrire ai clienti un’esperienza digitale semplice e affidabile”, è stato il commento della signora Magdalena Gonzalez Victorica, direttore tecnologico di Arcos Dorados. “La piattaforma e la competenza di dLocal nei servizi di pagamento locali permetteranno ai nostri ristoranti di fornire elevati livelli di comodità, sfruttando le opportunità offerte dal florido settore del food delivery”.

“Siamo orgogliosi di essere un affidabile partner per i pagamenti a supporto di Arcos Dorados”, ha dichiarato Michel Golffed, vicepresidente senior per la crescita dLocal. “Le aziende in forte espansione come Arcos Dorados dipendono dall’affidabile infrastruttura di pagamento targata dLocal per supportare la propria crescita, e noi siamo determinati a garantire agli utenti dell’app un processo di pagamento fluido, che consenta loro di assicurare un servizio di qualità alla propria clientela”.

Informazioni su dLocal

dLocal rende possibili pagamenti locali nei mercati emergenti mettendo in contatto imprese commerciali con miliardi di consumatori nei mercati emergenti di Africa, Asia, America Latina e Medio Oriente. Grazie al sistema “One dLocal” (un’API, una piattaforma, un contratto), le aziende globali sono in grado di accettare ed erogare pagamenti e compensare fondi a livello globale, e anche di emettere carte di debito prepagate “white label”, virtuali e fisiche, in valute locali e senza necessità di gestire sistemi di elaborazione separati per riscossioni e versamenti, di stabilire numerose entità locali e di integrare diversi gestori di terminali e metodi di pagamento in ciascun mercato. Per maggiori informazioni visitare il sito https://dlocal.com.

Informazioni su Arcos Dorados

Arcos Dorados è il maggior franchising indipendente di McDonald’s al mondo e gestisce la più vasta catena di ristorazione rapida dell’America Latina e dei Caraibi. Detiene il diritto esclusivo di proprietà, gestione e concessione di franchising sui ristoranti McDonald’s in 20 paesi e territori dell’America Latina e dei Caraibi, con oltre 2.250 ristoranti gestiti dalla società o dalle sue aziende in sub-franchising, che complessivamente danno lavoro a oltre 90.000 persone (informazioni aggiornate al 30/09/2021). La società si impegna anche per lo sviluppo delle comunità in cui opera, per offrire ai giovani le loro prime opportunità formali di lavoro e di utilizzo della sua ‘Scale for Good’ al fine di generare un impatto positivo sull’ambiente. Arcos Dorados è quotata alla Borsa di New York (NYSE: ARCO). Per ulteriori informazioni visitare il sito web della società: www.arcosdorados.com

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo annuncio contiene determinate dichiarazioni a carattere previsionale, che riportano le aspettative attuali o previsioni di eventi futuri da parte dell’azienda. Le dichiarazioni a carattere previsionale su dLocal comportano rischi, incertezze e altri fattori noti e sconosciuti che potrebbero comportare una differenza sostanziale tra i risultati, le performance o gli ottenimenti reali rispetto a qualsiasi risultato, performance oppure ottenimento futuro, espressi o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Alcuni di questi rischi e incertezze sono descritti nei documenti depositati dall’azienda presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Se non diversamente imposto dalla legge, l’azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione a carattere previsionale a seguito di circostanze o eventi successivi alla data del presente comunicato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media

Marta Seitz



dlocal@backbaycommunications.com

Contatto con le aziende

Paula Villamarin



pvillamarin@dlocal.com