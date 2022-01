Aqara annuncia una linea di prodotti Thread-based

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, un fornitore di prodotti per la casa intelligente, annuncia oggi il suo piano di introdurre una nuova linea di dispositivi basati su Thread, un protocollo di rete wireless basato su IP, a basso consumo, per case e aziende intelligenti. Come inizio di questa nuova linea, l’azienda dovrebbe rilasciare la nuova versione del suo iconico sensore per porte e finestre e del sensore di movimento con tecnologia Thread incorporata nella seconda metà del 2022. I nuovi prodotti Thread di Aqara sono progettati per fornire ai consumatori esperienze di casa connessa migliorate con maggiore compatibilità, affidabilità, efficienza energetica e sicurezza.

Aqara ha sempre offerto una serie di prodotti domotici innovativi che funzionano con i principali ecosistemi di terzi, tra cui Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. Mentre l’industria continua ad evolversi verso uno standard IoT unificato, Aqara continuerà a sostenere l’interoperabilità della casa intelligente. A settembre 2021, Aqara ha annunciato il suo impegno per Matter, un nuovo standard industriale per i dispositivi per la casa intelligente che è sviluppato e guidato da alcune delle più grandi aziende tecnologiche.

Come parte del suo impegno, Aqara porterà il supporto Matter ai suoi prodotti esistenti basati su Zigbee spingendo l’aggiornamento over-the-air (OTA) agli hub Aqara, l’M2 e l’M1S*. L’aggiornamento software esporrà i dispositivi figli di Aqara a Matter, permettendo loro di connettersi con altri dispositivi di terzi compatibili con Matter. Questo approccio assicura un’interazione senza soluzione di continuità tra i due protocolli e gli utenti di Aqara potranno mantenere i loro dispositivi Zigbee esistenti mentre accedono ai benefici di Matter.

La nuova linea di prodotti basati su Thread di Aqara offre agli utenti un’opzione in più per entrare nell’ecosistema Matter. Essendo una delle tecnologie di connettività pilastro di Matter, Thread permette ai dispositivi IoT di connettersi nativamente a Matter. I prodotti Aqara Thread integrano anche Bluetooth Low Energy per una migliore esperienza di connessione e funzionamento.

Inoltre, i dispositivi Aqara Thread avranno ancora alcune delle stesse e più popolari caratteristiche viste nella linea di prodotti Zigbee, come la lunga durata della batteria e la connessione a bassa latenza, portando anche l’affidabilità ad un nuovo livello con la rete mesh di Thread e la capacità di “autoguarigione”.

Come partner di NXP Semiconductors, Aqara metterà in mostra alcuni dei suoi ultimi sensori basati su thread presso lo stand demo di NXP durante il CES 2022.

* Alcuni prodotti Aqara potrebbero non essere compatibili con Matter a causa della mancanza di supporto di Matter per specifici tipi di dispositivi.

