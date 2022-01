Antonio Laudando, Azienda Problemi Zero: il Bestseller su come pianificare correttamente la propria attività imprenditoriale

Milano, 18.01.2022 – Il 45% delle aziende italiane sono a rischio fallimento a causa di problemi strutturali. Il dato allarmante, secondo quanto reso noto dall’Istat nel Rapporto 2021 sulla competitività dei settori produttivi, evidenzia come queste siano effettivamente esposte a una crisi esogena che può di conseguenza mettere a rischio la propria operatività.

Per tutti quegli imprenditori che si trovano in un momento di difficoltà e che desiderano pianificare il proprio business in maniera efficace, esce oggi il libro dell’avvocato Antonio Laudando “AZIENDA PROBLEMI ZERO. Come Diventare Un Imprenditore Senza Pensieri Attraverso Le Giuste Scelte e La Pianificazione Legale e Tributaria” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i lettori le informazioni per capire qual è la strada giusta da seguire per programmare al meglio la propria attività d’impresa.

“Con un linguaggio semplice e diretto spiego, capitolo dopo capitolo, come risolvere i problemi tipici che possono verificarsi sul cammino di un imprenditore – afferma l’avv. Antonio Laudando, autore del libro – Considero il mio libro una sorta di guida pratica. In 140 pagine concentro infatti la maggior parte delle risposte agli interrogativi che un professionista si pone quotidianamente: da come risolvere i piccoli intoppi tributari, a come pianificare la propria attività dal punto di vista fiscale e contrattuale”.

Secondo l’avv. Antonio Laudando, i tempi sono cambiati. Oggi l’avvocato non è più una figura da chiamare nel momento del bisogno, ma accompagna l’imprenditore nel suo quotidiano, diventando un vero e proprio partner. L’avvocato, in questo modo, potrà seguire l’attività imprenditoriale in tutte le sue sfaccettature, dalla protezione del patrimonio personale, alla pianificazione fiscale per una riduzione sensibile delle tasse, dalla gestione dei dipendenti, alla giusta contrattualizzazione dei clienti e dei fornitori. L’imprenditore dovrà concentrarsi solo sul produrre reddito, mentre l’avvocato partner penserà al futuro, aiutandolo a gestire al meglio il patrimonio e, cosa più importante, si preparerà ad affrontare eventuali problemi o imprevisti.

“Se chiedessi a qualsiasi imprenditore qual è il suo desiderio più grande, la risposta sarebbe sempre la stessa: vivere la propria azienda al 100% dedicandosi esclusivamente al proprio lavoro, senza pensare a nulla – incalza Giacomo Bruno, editore del libro – Per farlo è tuttavia fondamentale pianificare correttamente il proprio futuro imprenditoriale così da metterla a riparo da eventuali problemi futuri. Come fare? Ad esempio affidandosi ad un partner serio ed affidabile, come insegna lo stesso autore”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno nel dicembre 2020 e, nel marzo 2021, abbiamo iniziato a lavorare a questo mio primo libro – conclude l’autore – Bruno Editore ti segue a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing. Con Giacomo Bruno spero si consolidi nel tempo un rapporto di stima che potrà portare a collaborazioni di vario genere”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3qeNbUu



L’avv. Antonio Laudando è nato a Napoli nel 1980. Sin da quando era piccolo ha sempre sognato di studiare legge e il suo percorso di studi, prima Liceo Classico, poi i suoi successivi studi giuridici e infine l’esperienza professionale nel settore del diritto di impresa, gli hanno dato la possibilità di aiutare tanti imprenditori a gestire la propria impresa in maniera ottimale, cercando di azzerare i problemi. Esperto in materia fiscale e tributaria, aiuta gli imprenditori in maniera completamente legale a pianificare la gestione fiscale della propria azienda riducendo le tasse e tutelandone il patrimonio. Attraverso il suo libro cerca di fornire consigli utili agli imprenditori, così da trarre beneficio dalle sue indicazioni con l’obiettivo di strutturare un’impresa a problemi ZERO! Sito web: https://www.studiolaudando.it



Giacomo Bruno

, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it