Anche i camper a zero emissioni con la Mercedes Eqv ‘convertita’ da Sortimo

Come già per autovetture e veicoli commerciali, anche per i Van della serie Marco Polo Mercedes è pronta alla sfida di un futuro a zero emissioni, come dimostra l’eCamper in arrivo, frutto della collaborazione con la Sortimo Walter Rüegg: la conversione realizzata dalla azienda svizzera si basa sulla EQV elettrica a batteria e comprende, tra l’altro, un tetto a soffietto, un’unità letto per il vano posteriore ed un modulo cucina per il vano bagagli.

La gamma della EQV, ovvero la variante elettrica a batteria del mid-size van Classe V, propone due differenti varianti di batteria: la EQV 300, dotata di una batteria da 90 kWh e di un’autonomia in base al ciclo WLTP fino a 363 chilometri e la EQV 250 da 60 kWh ed un’autonomia fino a 236 km. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze (da 5,14 e 5,37 metri) con la possibilità di una ricarica rapida per recuperare fino all’80% di autonomia in circa 45 minuti. La EQV, inoltre, è integrata in un ecosistema di mobiità elettrica, composto da navigazione intelligente con gestione attiva dell’autonomia nonché servizi ed app basati sul cloud. La funzione di unità di comando centrale è affidata al sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Come spiega Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes-Benz Vans, “il mercato dei camper è di importanza strategica per noi. Il nostro obiettivo è continuare a crescere in questo settore e svolgere un ruolo pionieristico in materia di innovazione e sostenibilità”.

Quanto al concept di conversione di Sortimo, è di tipo modulare, con struttura leggera dei moduli da campeggio, che offre notevoli vantaggi se applicata su un van elettrico, con un’autonomia maggiore. I due pannelli solari con una potenza complessiva di circa 400 watt, che l’azienda svizzera può installare a richiesta, sono a loro volta particolarmente leggeri e garantiscono un’ulteriore livello di autosufficienza: sono, infatti, in grado di caricare sia la batteria di avviamento che la batteria supplementare durante le soste in campeggio. Tra le altre dotazioni figurano: cristalli posteriori sfumati, illuminazione abitacolo per il vano posteriore, comprese prese USB integrate, nonché sedili girevoli per conducente e passeggero anteriore.