La città olandese che ti sorprenderà – Amsterdam

In ciascuno di noi c’è una città che si è sempre sognato di visitare. Ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che hanno una memoria indelebile delle loro vacanze all’estero. Amsterdam, non è soltanto un posto bellissimo da visitare, ma dal punto di vista storico, culturalmente ed emotivamente è molto più ricco di quello che si può immaginare. Esplorerete la meravigliosa Amsterdam in questa guida completamente gratuita per scoprire tutte le bellezze della città e quali sono i suoi segreti naturali.

La storia di Amsterdam

Amsterdam è una delle città più antiche e più popolose della loro regione. Il nome della città testimonia la sua origine dal nome della regina Amaltea, che era la moglie di un re olandese. La storia di Amsterdam è segnata da molte guerre e da quello che potrebbe essere definito come uno scontro tra il capitalismo e il libero mercato.

La bellissima Amsterdam si trova in Olanda, al centro del Paese, ed è circondata da fiumi, laghi e canali. La città è caratterizzata da numerosi edifici a due piani raggruppati in chiese, castelli medievale, musei, palazzi barocchi e case borghesi antiche.

Le strade e le zone di Amsterdam

A causa della sua collocazione geografica, è una piccola città nata sulle rive del canale di Amsterdam e si trova a soli 15 km dal mare. Le strade e le zone principali sono chiamate Stad- en Heuvelrug (la strada e il pendio), Nieuwe Zijds Voorburgwal, Muntplein-Keizersgracht, Albert Cuypstraat-Marnixstraat-Damrak, Westerstraat-Spui-Herengracht, Oosterdokskade-Nieuwmarkt-Museumkwartier.

Le attrazioni principali

La città di Amsterdam è letteralmente piena di attrazioni, ma se si è in cerca di un posto dove stare e divertirsi, allora la zona olandese della città è il luogo perfetto. In questa guida vi mostreremo quattro fantastiche attrazioni principali che sono sicuramente di vostro interesse. La prima si trova nei pressi del canale Amstel, dove potrete ammirare il suggestivo spettacolo delle barche in transito sull’acqua. Il secondo posto da visitare a Amsterdam è il Museo Van Gogh, dove potrete ammirare le sue meravigliose opere d’arte. Il terzo posto da visitare a Amsterdam è la magnifica spiaggia di Scheveningen: qui potrete godere della bellissima vista sul mare e fare un picnic sulle piastrelle bianche. I monumenti più significativi includono il Rijksmuseum (il museo nazionale) con i suoi tesori per tutti gli appassionati di arte; il Centro Internazionale di Fotografia (FotoCentrum).

Gli eventi culturalmente significativi

Nella città si trovano numerosi musei, castelli e stazioni ferroviarie. Tuttavia, la città ha anche alcuni luoghi davvero interessanti da visitare, come la casa di Rembrandt e il mercato Volendam.

Amsterdam è una città molto moderna anche se mantenne dei suoi vecchi edifici, come il mercato più antico del mondo: il mercato Rokin datato al 1478. Inoltre, Amsterdam ha un patrimonio immenso di musei e monumenti storici, qualcosa di inimitabile che non potrete trovare altrove.

Le tradizioni olandesi

L’Olanda è uno dei paesi più culturalmente ricchi del mondo. Oltre a essere famosa per le gioielli, il vino ed il cotone, anche la cultura e le tradizioni sono molto diverse da qualsiasi altro posto. Dalla musica popolare alle coreografie degli spettacoli, dai costumi al sapone fino ad arrivare alla cucina olandese completamente diversa dal resto del mondo. Le tradizioni olandesi si possono trovare in tutte le arti e nel modo di vivere quotidiano della città.

Le caratteristiche della città

Amsterdam è una delle città più eclatanti, a volte persino troppo, di tutto il mondo. Ci sono decine di attrazioni da vedere nella città, inclusi gli musei e le sue bellissime architetture. La città è costruita sulla rive nord dell’Olanda ed ha circa 1,2 milioni di abitanti. La sua storia pre-moderna è molto antica e se vi state chiedendo qualcosa sulla cultura olandese, la risposta è “Amsterdam“.

Conclusione

Amsterdam ha una storia lunga e interessante, con una popolazione variegata e una cultura che possiamo vedere in ogni angolo. La città è un mix di tradizioni olandesi, spagnole e tedesche, ma è anche una delle città più sicure al mondo. Attraversare Amsterdam non significa soltanto visitare i paesaggi e le attrazioni turistiche, ma anche apprezzare la vita quotidiana.

Non dimenticate di fare un giro nella storica capitale olandese, per scoprire Amsterdam nella sua interezza, con la sua meravigliosa tradizione e un’atmosfera amichevole.