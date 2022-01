Amici: la puntata del 16 gennaio

Domani (16 gennaio 2022) alle ore 14.00 su Canale5 l’appuntamento e’ con Amici di Maria De Filippi

Ospite di Maria in studio la Signora della musica italiana Fiorella Mannoia che stila la classifica delle cover

Oltre alla questione aperta dal Prof Rudy Zerbi che vede contrapposte l’allieva Elena e l’aspirante allieva Paily (con ipotesi di sostituzione o eliminazione anche di entrambe): sono previste 3 sfide di canto che coinvolgono Albe, Luigi e Nicol.

A giudicarle Sara Andreani, Direttore Marketing e Promozione Warner Music Italy, e Giulia Gori Direttore di The Orchard.

Il Prof Raimondo Todaro ha proposto una sfida interna tra i ballerini Christian e Cristiano: verrà accettata?

In rappresentanza dei Network radiofonici a giudicare gli inediti dei ragazzi

Federica Gentile per RTL 102.5 e Radio Zeta, Silvia Notargiacomo per R101, Pippo Pelo per Radio Kiss Kiss e Massimiliano Montefusco per RDS

Super ospite della puntata la cantautrice Mara Sattei che presenta “Parentesi” feat Giorgiaprimo singolo estratto dal suo album d’esordio “Universo” (uscito venerdi’ 14 gennaio)