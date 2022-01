La pizza di Alessandro Servidio sbarca a Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto

Il pizza chef reggiano sarà protagonista su Real Time della puntata in onda venerdì 21 gennaio

Considerato un fuoriclasse dell’arte bianca italiana, Alessandro Servidio e la sua pizza da dieci e lode sbarcano a Bake Off Italia-Dolci sotto un tetto.

Nella prossima puntata del cooking show di Real Time, in onda venerdì alle 21.25, Servidio vestirà i panni di tutor d’eccezione guidando i concorrenti nella realizzazione della “pizza della domenica”. Non solo…visto che insegnerà anche a Flavio Montrucchio, padrone di casa della trasmissione, a mettere le mani in pasta.

Pizza chef, istruttore di panificazione e food influencer, Servidio ha un vastissimo seguito anche sui social. Dai più importanti media italiani è stato definito “il ragazzo che ha insegnato a tutta Italia a fare la pizza”: il suo video tutorial sulla preparazione della pizza casalinga pubblicato durante il primo lockdown conta, infatti, più di 13 milioni e mezzo di visualizzazioni. La sua filosofia in cucina può essere sintetizzata dall’espressione “La tradizione in cammino”: grande rispetto per la tradizione e per i suoi preziosi insegnamenti che vanno impiegati, però, in cucina con uno sguardo costantemente rivolto al futuro.

Complimenti al simpatico Alessandro, autentica eccellenza del mondo pizza tricolore.